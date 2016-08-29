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Болгарские пограничники за три дня задержали более 300 нелегальных мигрантов

Международная панорама
29 августа, 13:35 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
На границах Болгарии с Турцией и Сербией продолжают действовать усиленные меры безопасности
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СОФИЯ, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарские пограничники задержали за последние три дня 319 нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД страны.

"Сотрудники пограничной полиции с 26 по 29 августа задержали 319 нелегальных мигрантов: 82 - при попытке незаконного перехода в Болгарию из Турции, 237 иностранцев - при попытке покинуть Болгарию через границу с Сербией", - отмечается в сообщении.

На границах с Турцией и Сербией продолжают действовать усиленные меры безопасности, ранее туда были дополнительно командированы сотрудники болгарской жандармерии и Агентства по безопасности внешних границ Frontex.

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