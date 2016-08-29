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СМИ: соглашение о выводе боевиков достигнуто на юге Дамаска в предместье Муадамия

Международная панорама
29 августа, 14:24 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Вывод боевиков начался после того, как бандформирования передали имеющиеся у них тяжелые и средние вооружения правительственной армии
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БЕЙРУТ, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Свыше 200 боевиков вооруженной оппозиции вместе с членами семей покинут предместье Муадамия на юге Дамаска. Как сообщила в понедельник телестанция "Аль-Маядин", их вывод будет осуществлен во вторник в соответствии с соглашением о локальном примирении, которое охватывает южные окраины сирийской столицы.

В субботу около 1000 членов бандформирований с семьями покинули соседнее предместье Дарая, направившись на автобусах на северо-запад Сирии в город Идлиб, который контролируют группировки джихадистов.

Часть боевиков воспользовалась амнистией и сдалась сирийским войскам. Мирные жители из Дараи были размещены в населенном пункте Харджалла в окрестностях столицы, где им предоставлено временное жилище.

Вывод боевиков начался после того, как бандформирования передали имеющиеся у них тяжелые и средние вооружения правительственной армии.

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