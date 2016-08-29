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Ассамблея индийского штата Западная Бенгалия одобрила изменение его названия

Международная панорама
29 августа, 17:13 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ Евгений Пахомов/
Как отмечают индийские СМИ, решение о переименовании еще должны утвердить центральные власти, изменения также должны быть внесены в конституцию Индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/ Ассамблея индийского штата Западная Бенгалия одобрила предложение правительства региона изменить название штата, убрав из него слово "Западная". Штат теперь должен именоваться Bengal (Бенгал) по-английски, Бангла на языке бенгали и Бангал - на хинди. Об этом сообщила на пресс-конференции главный министр штата Мамата Банерджи.

"Пожалуйста, не называйте нас больше Западная Бенгалия", - попросила Банерджи.

Как отмечают индийские СМИ, решение о переименовании еще должны утвердить центральные власти, изменения также должны быть внесены в конституцию Индии. Переименование кроме того вызывало недовольство ряда политических партий, которые заявили, что будут добиваться отмены этого решения.

В настоящее время штат на английском языке (одном из государственных языков Индии) носит название West Bengal (Вест Бенгал), а на бенгальском - Пошчим Бонго.

Историческая область Бенгалия на северо-востоке полуострова Индостан имеет древнюю историю и входила в состав различных индийских государств, а также в Британскую Индию. Когда последняя получила независимость в 1947 году, Бенгалия оказалась разделена: восточная часть, населенная преимущественно мусульманами, отошла Пакистану и получила название Восточный Пакистан, а западная с индусским большинством стала индийским штатом Западная Бенгалия. В 1971 году Восточный Пакистан добился независимости и стал государством Бангладеш.

По мнению ряда политиков Западной Бенгалии, название их штата - анахронизм, ведь Восточная Бенгалия стала страной Бангладеш. Они считают, что в нынешнем названии штата сохраняется память о колониальных временах и о разделе страны, и оставлять его не имеет смысла. Кроме того, после переименования страна поднимется в алфавитном списке индийских штатов, что кажется важным местной политической верхушке.

В последние два десятилетия в Индии состоялось несколько громких переименований географических названий, что в частности объяснялось борьбой с пережитками колониализма и возвращением исторических имен. Например, столица Западной Бенгалии Калькутта в 2001 году стала называться Колката, в 1995 году Бомбей был переименован в Мумбаи, а Мадрас в 1996 году стал Ченнаи.

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