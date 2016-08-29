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Белый дом: США против поставок С-300 в Иран, но они не нарушают резолюцию ООН

Международная панорама
29 августа, 22:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
"Нас тревожит любое усиление иранского военного потенциала", - заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс
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ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Соединенные Штаты по-прежнему выступают против поставок российских комплексов С-300 в Иран, но признают, что эти поставки не запрещены резолюцией Совета Безопасности ООН. Это подтвердил в понедельник на брифинге в Белом доме заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

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"Это не запрещено резолюцией Совета Безопасности ООН, это оборонительная система, - сказал он. - Но нас тревожит любое усиление иранского военного потенциала".

Контракт на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Тегерану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В апреле прошлого года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку С-300 в Исламскую Республику, в ноябре того же года контракт вступил в силу.

Как заявил ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, до конца текущего года Россия завершит поставки ЗРК С-300 в Иран. В начале августа вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ на 50% выполнила контракт.

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