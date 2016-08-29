США хотят провести консультации с партнерами в связи с появлением у Ирана комплекса С-300

ВАШИНГТОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США планируют провести консультации со своими иностранными партнерами в связи с поставкой Россией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Ирану. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

По его словам, американская администрация намерена поддерживать "тесные консультации с партнерами" за рубежом по мере поступления новой информации на этот счет. В чем будут заключаться такие контакты, официальный представитель внешнеполитического ведомства США не пояснил. Кирби также признал, что госсекретарь США Джон Керри не поднимал тему продажи Москвой ЗРК С-300 Тегерану на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве 26 августа. "Мне не известно о том, что данный конкретный вопрос затрагивался в пятницу", - отметил американский дипломат.

Как он напомнил, в центре внимания на этом раунде переговоров шефов российской и американской дипломатий находилась Сирия. Кроме того, продолжал Кирби, Лавров и Керри рассмотрели другие вопросы, относящиеся к ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая положение в Ливии и Йемене. "Разумеется, они (также) обсудили Украину", - подтвердил представитель Госдепартамента США.

Однако, подчеркнул Кирби, относительно поставки С-300 Ирану "госсекретарь совершенно ясно высказывался по многочисленным поводам (в контактах) с министром иностранных дел Лавровым в прошлом". "Мы обеспокоены продажей Ирану новейших оборонных систем вроде С-300. Мы видели сообщения об этом развертывании. Конечно, у нас это вызывает обеспокоенность, так как мы давно возражали против поставки Ирану систем такого рода", - сказал дипломат.

Он имел в виду развертывание С-300 на базе ПВО "Хатам аль-Анбия" близ Форду, где находится один из ядерных объектов Ирана. Как заявил в воскресенье руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с командованием базы ПВО "Хатам аль-Анбия", "системы С-300 являются сугубо оборонительным, а не наступательным видом вооружения".