СБ ООН обсудит возможные меры в ответ на химические атаки в Сирии

ООН, 30 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН проведет во вторник закрытую встречу, на которой обсудит ситуацию с применением отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии. Как ожидается, в ходе совещания основное внимание будет уделено докладу совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая по итогам проведенного расследования возложила ответственность за некоторые химические атаки на боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и правительственные войска.

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По информации от дипломатов, по итогам встречи принятия каких-либо решений не ожидается, и в предстоящие недели 15 странам - членам Совбеза предстоят непростые дискуссии насчет того, какие шаги следует предпринять в ответ на боевое применение химикатов.

На прошлой неделе дипломаты Великобритании, США и Франции высказались за то, чтобы СБ ООН принял меры в отношении ответственных за подобные атаки. "Необходимо, чтобы члены Совета Безопасности объединились и обеспечили последствия для тех, кто применял химическое оружие в Сирии. Необходимо, чтобы все государственные и негосударственные субъекты немедленно прекратили любое использование химического оружия", - заявила американский постпред при ООН Саманта Пауэр. По ее мнению, бездействие Совбеза пошлет неверный сигнал "о том, что царит безнаказанность", и это серьезно ослабит режим нераспространения оружия массового уничтожения.

Работа для РФ и США

В свою очередь, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин выразил готовность обсудить с американской коллегой возможные шаги со стороны СБ ООН. Он напомнил, что США и Россия вместе работали над созданием миссии, которая занималась расследованием предполагаемых химических атак. По его словам, постпреды двух стран договорились собраться и посмотреть, "что можно сделать на основе этого доклада". При этом Чуркин подчеркнул, что на изучение выводов экспертов потребуется время, призвав не "делать поспешных выводов".

Постпред РФ отметил, что у членов Совета Безопасности "есть общие интересы", которые состоят в том, чтобы предотвращать боевое применение химических веществ даже в условиях войны. "С нашей точки зрения, очень важно, что в докладе довольно определенно говорится, что ИГ (террористическая организация "Исламское государство") причастна к применению горчичного газа. Это очень важно, потому что обычно все разговоры, которые мы слышали о применении химического оружия, состояли из попыток возложить вину на сирийское правительство", - отметил дипломат.

Эксперты назвали ответственных

Доклад с результатами расследования, проведенного экспертами ООН и ОЗХО, был передан в Совет Безопасности 24 августа. Специалисты в течение нескольких месяцев изучали девять химических атак, совершенных в 2014-2015 годах. В трех случаях они смогли сделать выводы об ответственных за применение отравляющих веществ.

По утверждению экспертов, им удалось собрать "достаточно информации", которая позволяет возложить на сирийские правительственные силы ответственность за две химические атаки в провинции Идлиб в апреле 2014 года и в марте 2015 года. В третьем случае, имевшем место в провинции Алеппо 21 августа 2015 года, "единственными, кто располагал возможностями, мотивами и средствами для применения", были боевики террористической группировки "Исламское государство", говорится в докладе, копией которого располагает ТАСС. При этом в документе отмечается, что с декабря 2015 года ООН и ОЗХО получили информацию о более чем 100 возможных химических атаках, в 41 из которых предположительно применялся хлор.

Еще до публикации доклада американский журнал "Политико" предрек, что результаты расследования могут привести к новому дипломатическому противостоянию между США и Россией. Ссылаясь на источник в администрации США, издание сообщило, что Вашингтон "скорее всего, будет пытаться склонить их (Россию - прим. ТАСС) к компромиссу и добиться согласия на определенные меры ответственности, будь то режим или негосударственные субъекты". Эти меры, по утверждению источника "Политико", "могут включать адресные санкции" против ответственных за химические атаки.

Меры, предусмотренные резолюцией 2013 года

Сирия согласилась передать свое химическое оружие в распоряжение международного сообщества для последующей ликвидации в сентябре 2013 года в рамках сделки, заключенной Москвой и Вашингтоном. Этому предшествовала газовая атака в пригороде Дамаска, в результате которой, по разным данным, погибли от 280 до 1700 человек.

Договоренность о химическом разоружении Сирии была закреплена резолюцией Совета Безопасности ООН 2118, принятой 27 сентября 2013 года. В ней Совбез предупредил, что в случае использования химического оружия кем-либо в Сирии может принять меры по главе 7 Устава ООН, которая допускает введение санкций и применение военной силы.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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