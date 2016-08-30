Правящая партия Южной Кореи официально поддержала план развертывания в стране ЗРК THAAD

СЕУЛ, 30 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Правящая партия Республики Корея "Сэнури" официально поддержала план развертывания в стране американской батареи ПРО THAAD. Об этом говорится в заявлении ее руководства.

"Этот шаг отражает желание всех членов партии преодолеть политические разногласия и отдать приоритет безопасности страны и ее населения", - отмечается в документе.

По мнению южнокорейских экспертов, это окажет дополнительную поддержку президенту Республики Корея Пак Кын Хе, которая выступает за размещение в стране зенитного ракетного комплекса THAAD. Она считает эту меру крайне важной для укрепления обороноспособности и противостояния ракетно-ядерным провокациям со стороны КНДР.

Южнокорейская оппозиция выступает против развертывания на юге Корейского полуострова системы THAAD. По мнению ее представителей, этот шаг, против которого выступают Китай и Россия, лишь подстегнет гонку вооружений в регионе.

Решение о размещении в Южной Корее комплекса THAAD было принято в июле этого года после того, как КНДР 6 января провела ядерное испытание, а 7 февраля запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Очередной виток напряженности связан с запуском 24 августа баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки. Совбез ООН резко осудил этот шаг и призвал воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что пуск стал нарушением сразу шести резолюций СБ ООН. Пхеньян отверг это заявление.