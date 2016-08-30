Лидер демократов в Сенате полагает, что Москва намерена подтасовать итоги выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Гэри Рид полагает, что Россия поставила цель фальсифицировать результаты предстоящих 8 ноября всеобщих выборов в США. Свою точку зрения он изложил в письме, направленном директору Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймсу Коми, сообщила в понедельник электронная версия газеты The New York Times.

Вмешательство России в предвыборную кампанию в США "более масштабно, чем известно всем, и может включать намерение сфальсифицировать официальные результаты голосования", полагает сенатор. По его мнению, в Москве "поставили своей целью исказить итоги выборов" в Соединенных Штатах.

Как сообщил ранее в понедельник информационный портал Yahoo News, ФБР 18 августа предупредило американские избиркомы о том, что в двух штатах имеются признаки взлома компьютерных баз данных иностранными хакерами, и рекомендовало усилить меры безопасности. Ранее министр национальной безопасности США Джей Джонсон провел в режиме телеконференции совещание со специалистами на местах по этому же вопросу. Он предложил властям штатов помощь в укреплении киберзащиты избиркомов. Согласно публикации, Джонсон подчеркнул, что на момент совещания МНБ не располагало информацией о "конкретных или достоверных угрозах для кибербезопасности" избирательных систем в США.

"Этот инцидент - это лишь незначительная часть того, что беспокоит меня", - отметил лидер демократического меньшинства в Сенате. В своем письме главе ФБР он не разъяснил, какими способами хакеры способны манипулировать ходом голосования. Рид считает, что спецслужбы и администрация президента Барака Обамы намеренно не раскрывают все, что им известно о последних диверсиях киберпреступников в отношении структур Демократической партии США.

"В этом заключается сила Барака Обамы. Он ждет, пока не накопится вся информация, и тогда решает, как отреагировать", - пояснил демократ.

Свою точку зрения он аргументировал неоднократными заявлениями кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа об угрозе массовых фальсификаций и подлогов на выборах в ноябре. "Почему он все время говорит об этом? Потому что люди из его окружения говорят ему, что выборы можно подтасовать", - утверждал Рид. По его мнению, речь идет о голосовании в "менее чем шести колеблющихся штатах" (в которых результат не ясен до последнего момента. - Прим. корр.), где при желании можно исказить результаты и в целом подорвать доверие к избирательной системе США.