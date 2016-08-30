Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Китай нацелен на восстановление дипломатических отношений с Ватиканом

Международная панорама
30 августа, 6:42 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
КНР и Ватикан разорвали дипломатические связи в 1951 году, после чего папский нунций (посол) перебазировался на Тайвань
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай активизировал процесс нормализации отношений с Ватиканом на фоне резкого ухудшения своих связей с нынешней администрацией Тайваня. Об этом сегодня сообщила газета South China Morning Post.

КНР и Ватикан разорвали дипломатические связи в 1951 году, после чего папский нунций (посол) перебазировался на Тайвань. В материковом Китае, по некоторым оценкам, проживает до 12 млн католиков. Часть из них относится к поддерживаемой правительством патриотической церкви, другая часть тайно признает власть Папы Римского.

По данным гонконгских католических источников, стороны уже достигли предварительной договоренности о выработке механизма назначения католических епископов в Китае. При этом предполагается, что глава Римско-католической церкви сможет курировать этот процесс - выбирать и формально утверждать кандидатов из предлагаемого китайской стороной списка. Возможность решения этой давней проблемы открывает путь к нормализации двусторонних отношений.

"Установление официальных дипломатических связей между Пекином и Ватиканом - всего лишь вопрос времени после достижения соглашения по процессу назначения китайских епископов", - заявил эксперт Лю Цзяянь из Китайской академии социальных наук.

Другим условием для нормализации связей с Ватиканом является требование Пекина к папскому престолу разорвать связи с Тайванем, который КНР считает частью китайской территории. "Китай неизбежно активизирует процесс установления дипотношений с Ватиканом в условиях прихода к власти на острове администрации во главе с Цай Инвэнь", - пояснил замдиректора института по делам Тайваня при Нанкинском университете Лю Сянпин. Вступившая в должность с 20 мая этого года Цай Инвэнь отказалась от курса предыдущих властей на сближение с КНР, и отношения между Пекином и Тайбэем зашли в тупик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Китай Ватикан
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
10
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
2
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер
3
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына казнены двое чиновников
4
Информация о похищении в Москве женщины оказалась ложной
5
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
6
Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался
7
Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает
Темы дня
Реклама