СМИ: Китай нацелен на восстановление дипломатических отношений с Ватиканом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 августа. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай активизировал процесс нормализации отношений с Ватиканом на фоне резкого ухудшения своих связей с нынешней администрацией Тайваня. Об этом сегодня сообщила газета South China Morning Post.

КНР и Ватикан разорвали дипломатические связи в 1951 году, после чего папский нунций (посол) перебазировался на Тайвань. В материковом Китае, по некоторым оценкам, проживает до 12 млн католиков. Часть из них относится к поддерживаемой правительством патриотической церкви, другая часть тайно признает власть Папы Римского.

По данным гонконгских католических источников, стороны уже достигли предварительной договоренности о выработке механизма назначения католических епископов в Китае. При этом предполагается, что глава Римско-католической церкви сможет курировать этот процесс - выбирать и формально утверждать кандидатов из предлагаемого китайской стороной списка. Возможность решения этой давней проблемы открывает путь к нормализации двусторонних отношений.

"Установление официальных дипломатических связей между Пекином и Ватиканом - всего лишь вопрос времени после достижения соглашения по процессу назначения китайских епископов", - заявил эксперт Лю Цзяянь из Китайской академии социальных наук.

Другим условием для нормализации связей с Ватиканом является требование Пекина к папскому престолу разорвать связи с Тайванем, который КНР считает частью китайской территории. "Китай неизбежно активизирует процесс установления дипотношений с Ватиканом в условиях прихода к власти на острове администрации во главе с Цай Инвэнь", - пояснил замдиректора института по делам Тайваня при Нанкинском университете Лю Сянпин. Вступившая в должность с 20 мая этого года Цай Инвэнь отказалась от курса предыдущих властей на сближение с КНР, и отношения между Пекином и Тайбэем зашли в тупик.