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Парламент Эстонии не смог избрать президента страны во втором туре

Международная панорама
30 августа, 13:42 UTC+3
На состоявшемся заседании ни одному из трех зарегистрированных кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов
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ТАЛЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Парламент Эстонии не смог избрать нового президента страны во втором туре выборов. На состоявшемся заседании ни одному из трех зарегистрированных кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов.

Первый тур выборов прошел 29 августа и также закончился безрезультатно. Третий тур голосования пройдет в 16:00 (время совпадает с московским).

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