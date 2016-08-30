В Турции День победы впервые отмечается без традиционного парада военной техники

АНКАРА, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция впервые в своей истории отмечает День победы без традиционного парада военной техники и выступления авиагрупп. Торжественные мероприятия, проходящие сегодня в стране, ограничиваются пешими шествиями военнослужащих и военных оркестров.

Решение отменить парад военной техники принято властями после неудачной попытки путча 15 июля из соображений безопасности и в связи с мерами по противодействию сторонникам исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации переворота. Таким образом, жители Анкары не увидят проезда танков, другую тяжелую технику, выступлений групп высшего пилотажа, которые обычно привлекают большое внимание населения.

Между тем этим утром президент Тайип Эрдоган и члены правительства посетили в соответствии с традицией мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в столице, возложили венок. А в настоящее время по центральным улицам Анкары проходят подразделения ВС Турции. В шествии принимают участие как регулярные части, так и кавалерия в праздничной форме, подразделения военных в исторической форме начала прошлого века периода Османской империи и первых республиканских лет. Солдаты несут многометровые полотнища с турецким флагом.

Шествие стартовало в районе Чанкая, где располагается бывшая резиденция президента, и продолжится по всему центральном проспекту Ататюрка до исторического здания первого турецкого парламента, в котором "отец турок" строил новую страну, избавляя ее от иностранных оккупантов.

День победы - это официальный государственный праздник Турции. Торжества по его случаю впервые прошли 30 августа 1924 года. В этот день отмечается окончательная победа турецких войск под командованием Ататюрка над войсками интервентов в ходе войны 1919-1923 годов. Полное вытеснение иностранных войск с территории Анатолии привело к провозглашению в 1923 году Турецкой Республики.