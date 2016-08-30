Главы государств поздравляют Ислама Каримова с 25-летием независимости Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 августа. /ТАСС/. Поздравления от глав государств и правительств поступают на имя президента Узбекистана Ислама Каримова по случаю 25-й годовщины независимости республики. Об этом сообщил официальный правительственный портал.

"От глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей авторитетных международных организаций, видных общественных деятелей, представителей деловых и академических кругов поступают сердечные поздравления с наилучшими пожеланиями мира, счастья, дальнейшего процветания и благополучия народу Узбекистана и главе нашего государства", - говорится в сообщении. В нем приводятся тексты поздравлений из США, Китая, Германии, Польши, лидеров стран СНГ, других государств и международных организаций.

Главный национальный праздник Республики Узбекистан - День независимости - отмечается ежегодно 1 сентября. "Национальный праздник олицетворяет все мечты и ожидания всего узбекского народа, которые опираются на дружелюбие, солидарность, благотворительность, взаимное уважение", - подчеркивается на сайте официальной информации Узбекистана.