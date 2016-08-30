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В Афганистане ликвидированы 4 командира связанной с "Талибаном" группировки

Международная панорама
30 августа, 17:45 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 30, августа. /ТАСС
По данным Синьхуа, также в ходе авиаударов ликвидированы 120 боевиков
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ИСЛАМАБАД, 30 августа. /ТАСС/. Четыре командира группировки "Сеть Хаккани", связанной с движением "Талибан", уничтожены  в результате авиаударов ВВС США на востоке Афганистана. Об этом  сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

По данным агентства, также в ходе авиаударов ликвидированы 120 боевиков.

"Я могу подтвердить, что США нанесли четыре авиаудара", - заявил глава отдела по связям с общественностью миссии НАТО в Афганистане Майкл Лоухорн.

Приграничный с Пакистаном район Джани Кхел в восточной афганской провинции Пактия был захвачен боевиками "Талибана" 27 августа.

Союзная талибам группировка "Сеть Хаккани" базируется в пакистанском районе Северный Вазиристан и ведет борьбу с властями Афганистана.

О группировке "Талибан"
"Талибан" - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Его деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ

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