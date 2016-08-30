В Афганистане ликвидированы 4 командира связанной с "Талибаном" группировки

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ИСЛАМАБАД, 30 августа. /ТАСС/. Четыре командира группировки "Сеть Хаккани", связанной с движением "Талибан", уничтожены в результате авиаударов ВВС США на востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.
По данным агентства, также в ходе авиаударов ликвидированы 120 боевиков.
"Я могу подтвердить, что США нанесли четыре авиаудара", - заявил глава отдела по связям с общественностью миссии НАТО в Афганистане Майкл Лоухорн.
Приграничный с Пакистаном район Джани Кхел в восточной афганской провинции Пактия был захвачен боевиками "Талибана" 27 августа.
Союзная талибам группировка "Сеть Хаккани" базируется в пакистанском районе Северный Вазиристан и ведет борьбу с властями Афганистана.