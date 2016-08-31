Обама на неделю уезжает из Вашингтона, посетит Китай и Лаос

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама более чем на неделю покидает Вашингтон. В среду утром он отправляется в продолжительную поездку по стране и за рубежом, в ходе которой примет участие в ряде международных встреч, включая саммит "двадцатки" в Ханчжоу (Китай). В Белом доме исходят из того, что на полях этого форума ему удастся пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле также подтвердили эту информацию.

От Тахо до Мидуэя

В КНР Обама планирует прибыть лишь в субботу 3 сентября по местному китайскому времени. До этого он будет оставаться на американской территории - в штате Невада на западе континентальной части США, на Гавайях и на атолле Мидуэй в Тихом океане. Повсюду у него будет рабочая повестка дня, связанная с экологическими вопросами.

Так, в Неваде он примет участие в традиционном ежегодном форуме, посвященном судьбе озера Тахо, а на родных для Обамы Гавайях США впервые будут принимать слет Международного союза охраны природы. Там президент США рассчитывает обсудить проблемы глобального изменения климата с лидерами тихоокеанских островных государств. Посещение Мидуэя связано с недавним решением Обамы о существенном расширении территории морского заповедника Папаханаумокуакеа, в пределах которой находится этот атолл.

Партнеры по диалогу

Помимо Китая в ходе своего прощального вояжа в Азиатско-Тихоокеанский регион Обама собирается также 5-8 сентября посетить Лаос, где президенты США прежде не бывали. Там с его участием состоятся саммит США-АСЕАН и Восточноазиатский саммит. Кроме того, у главы вашингтонской администрации уже намечены двусторонние встречи с президентами Турции (в Китае) и Филиппин (в Лаосе). Внешнеполитический советник Обамы в аппарате Совета национальной безопасности США Бен Родс заявил на предотъездном брифинге в Белом доме, что график двусторонних контактов может быть расширен.

Судя по комментариям Родса, предстоящая встреча Обамы с председателем КНР Си Цзиньпинем, которая для действующего президента США по всей видимости станет последней, обещает быть непростой. Среди разногласий в двусторонних отношениях представитель Белого дома назвал "вопросы кибербезопасности, некоторые формы экономической практики, некоторые вопросы мореходства в Южно-Китайском море и, конечно, давние споры о правах человека". Позже на том же брифинге "шерпа" Обамы в "двадцатке" Адевале Адейемо упомянул, что в повестке дня нынешнего саммита G20 США считают важным вопрос о "глобальном избытке мощностей для производства стали". В сохранении таких "избыточных" мощностей США и ЕС обвиняют прежде всего Китай.

Краеугольный камень лидерства

"Краеугольным камнем своего экономического и стратегического лидерства" в АТР, как подчеркивал Родс, США считают новое Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП). Обама не раз публично заявлял, что оно необходимо Вашингтону прежде всего для того, чтобы диктовать собственные правила торгово-экономических отношений в регионе, поскольку, "иначе это будет делать Китай".

Журналисты спрашивали, какой может быть судьба этой недавно достигнутой, но еще не ратифицированной договоренности, если оба ведущих кандидата в президенты США - Хиллари Клинтон и Дональд Трамп - выступают против нее, да и в Конгрессе США оппозиция также очень сильна. Но Родс на это ответил, что оппоненты должны одуматься, поскольку новое соглашение важно для США "не только в экономике, но и в сфере национальной безопасности". Партнеры "видят, что сделка явно крайне выгодна для США", - сказал он и добавил, что если Вашингтон от нее отвернется, то это "поставит под вопрос наше лидерство в АТР и во всем мире".

Лидировать, как подтвердил в свою очередь Адейемо, США собираются и в "двадцатке". В частности, по мнению американского "шерпы", шедшие в мире до недавних пор споры о том, как лучше выходить на траекторию устойчивого роста - за счет жесткой экономии и сокращения расходов или же путем экономического стимулирования, - теперь на основании американского опыта "в основном решены в пользу дополнительных стимулов".

"И мы считаем, что странам следует использовать все три набора инструментов - фискальную политику, монетарную политику и структурные реформы - для продвижения повестки дня глобального роста, критически важного для создания рабочих мест и благоприятных возможностей для американских трудящихся", - сказал высокопоставленный специалист.