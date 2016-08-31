В Казахстане пресекли деятельность трех радикальных группировок

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Деятельность трех радикальных группировок пресекли на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей Казахстана. Об этом в среду сообщил Комитет национальной безопасности республики.

"В результате сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления населения", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужб Казахстана при обысках по местам жительства участников групп изъяли "огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутику международных террористических организаций". Также обнаружены специальная бумага, компьютерная и множительная техника, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.

Сообщается, что с санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 - в Актюбинской областях. В отношении арестованных начаты досудебные расследования по целому ряду статей Уголовного кодекса.