В Казахстане пресекли деятельность трех радикальных группировок

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АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Деятельность трех радикальных группировок пресекли на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей Казахстана. Об этом в среду сообщил Комитет национальной безопасности республики.
"В результате сорваны намерения радикалов по совершению нападений на сотрудников правоохранительных органов, а также актов терроризма в местах массового скопления населения", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужб Казахстана при обысках по местам жительства участников групп изъяли "огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутику международных террористических организаций". Также обнаружены специальная бумага, компьютерная и множительная техника, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами одной из групп для финансирования своей деятельности.
Сообщается, что с санкции суда арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 - в Актюбинской областях. В отношении арестованных начаты досудебные расследования по целому ряду статей Уголовного кодекса.