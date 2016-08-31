На севере Афганистана произошел мощный взрыв

ИСЛАМАБАД, 31 августа. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в свадебном зале в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Информации о причине взрыва и пострадавших не приводится.