Словенский евродепутат: подписание соглашения о TTIP необходимо приостановить

ЛЮБЛЯНА, 31 августа. /Корр. ТАСС Денис Ярославцев/. Подписание соглашения о создании Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС (TTIP), а также договора о всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Канадой (CETA "Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение", аналогичного американскому TTIP - прим. ТАСС) необходимо приостановить.

Об этом заявил в среду евродепутат от Словении Игор Шолтес.

"Оба соглашения - и TTIP, и СЕТА фактически "разбазаривают" наше будущее, - написал в своем обращении к правительству Словении Шолтес. - Я призываю и прошу решительно противостоять этому и сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить принятие крайне невыгодных для нашей страны соглашений".

Позицию Шолтеса поддержали и в партии "Социал-демократов", входящей в правящую коалицию. "Мы по-прежнему допускаем возможность продолжения переговоров по данным соглашениям, однако достижение какого-либо прогресса в них, к сожалению, не возможно", - отметили в партии.