На Украине запретили ретрансляцию еще четырех российских телеканалов

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на Украине запретил ретрансляцию еще четырех российских телеканалов. Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора.

"Решением Национального совета от 31 августа российские телеканалы "Радость моя", "Мир сериала", "Телерадиосеть Благих Новостей" и "Интересное ТВ" изъяты из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, причиной для запрета их вещания послужили зафиксированные мониторингом регуляторного органа нарушения украинского законодательства. В частности, в эфире телеканала "Радость моя" транслировалась передача про династию военных, что, по мнению Нацсовета, "создает для зрителей положительный образ русского офицера". Мониторинг телеканалов "Мир сериала" и "Телерадиосеть Благих Новостей" обнаружил размещение коммерческой рекламы, которая является нарушением рекламного законодательства Украины. Телеканал "Интересное ТВ" запрещен к ретрансляции в связи с тем, что вовремя не уведомил Нацсовет о переформатировании.

В начале июля Нацсовет запретил ретрансляцию еще девяти российских телеканалов: "Улыбка ребенка", "Психология 21", "Охота и рыбалка", "Православная телекомпания "Союз", Amazing Life, Look TV, "Мини Муви","Настоящее Смешное Телевидение" и Footschool TV. Как пояснил глава регулятора Юрий Артеменко, эти телеканалы транслировали рекламу, не адаптированную к требованиям украинского законодательства, что и послужило основной причиной для запрета их вещания. В конце того же месяца регулятором была запрещена ретрансляция российского телеканала "Ностальгия" за советскую символику.

Нацсовет по ТВ 12 мая также запретил вещание на территории Украины российских телеканалов "Вопросы и ответы", "Усадьба - ТВ" и "Домашние животные". С июля 2014 года на территории Украины запрещена ретрансляция Первого канала, "РТР-Планета", "Россия-24", "НТВ-Мир", ТVCI (ТВ Центр), "Россия 1", НТВ, ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", РЕН- ТВ, Life News, RT, РБК-ТВ.

В прошлом году Министерство культуры Украины также составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В "черный список" деятелей культуры входят 83 человека, в частности Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский и многие другие. Всем им Киев запретил въезд в страну, а украинским телеканалам не разрешено показывать фильмы и передачи с их участием. Также Госкино Украины запретило показ в стране более 430 фильмов и сериалов российского производства.