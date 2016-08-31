Первый за полвека самолет коммерческого авиарейса из США совершил посадку на Кубе

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Самолет, выполняющий первый за 50 лет плановый коммерческий авиарейс между Кубой и США, приземлился около 11:00 по местному времени (около 18:00 мск) в кубинском городе Санта-Клара. Об этом в среду сообщил телеканал ABC.
Рейс выполняла американская авиакомпания JetBlue из города Форт-Лодердейл (штат Флорида). На борту самолета находились 150 пассажиров. Полет длился около 45 минут.
С 31 августа по 29 октября полеты JetBlue будут осуществляться три раза в неделю, а с 30 октября станут ежедневными. Кроме того, 1 сентября откроет авиасообщение с Санта-Кларой американская компания Silver Airways, в то время как American Airlines первые полеты осуществит 7 сентября в провинции Ольгин и Сьенфуэгос, а затем - в Камагуэй, Вилья-Клару и Матансас. После этого общее число ежедневных рейсов между двумя странами достигнет 11.
Возобновление регулярного авиасообщения - одно из наиболее значимых соглашений, достигнутых между двумя странами на этапе нормализации отношений после открытия посольств в июле 2015 года. По мнению Министерства транспорта Кубы, "восстановление регулярных рейсов является положительным шагом и вкладом в процесс улучшения отношений между двумя странами".
Несмотря на эти успехи, туристические путешествия американских граждан на Кубу остаются под запретом. В то же время президент США Барак Обама принял ряд мер по смягчению положений эмбарго, которые расширили возможности поездок на остров.