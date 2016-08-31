Прокуратура Украины завела уголовное дело против французских депутатов, посетивших Крым

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Прокуратура Украины открыла уголовное дело против французских депутатов, которые в июле этого года посетили Крым. Об этом сообщил депутат от партии "Народный фронт" Георгий Логвинский, разместивший в социальной сети Facebook ответ прокуратуры на его запрос по данной теме.

Как говорится в ответе надзорного органа, 11 августа прокуратурой "начато досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 Уголовного Кодекса Украины" ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины").

По словам Логвинского, французам грозит до 8 лет в украинских тюрьмах, а также потеря депутатского мандата во Франции.

С 29 по 31 июля 2016 года французские парламентарии во главе с Тьерри Мариани находились в Крыму, где провели встречи с местными властями и населением. Это уже вторая их поездка на полуостров. Как и год назад, коллег из Франции сопровождал депутат Госдумы Леонид Слуцкий. 1 августа, выступая на пресс-конференции в ТАСС, члены французской делегации выразили мнение, что Украина должна смириться с тем, что Крым воссоединился с Россией, что это "состоявшаяся реальность".

После силового отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.