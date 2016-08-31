Памятник Благодарности Красной армии демонтируют в польском городе Лидзбарк-Варминьский

ВАРШАВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Городской совет Лидзбарка-Варминьского на северо-востоке Польши намерен разобрать памятник Благодарности Красной армии. Соответствующее решение горсовет принял в ходе состоявшегося заседания.

Причина этого шага - "плохое техническое состояние монумента, угрожающее аварией". Демонтаж поддержали 12 членов горсовета, двое были против, один воздержался. Как ожидается, памятник разберут весной будущего года.

Памятник Благодарности Красной армии был установлен в Лидзбарке-Варминьском в 1949 году. После 1989 года с монумента демонтировали красные звезды и другую советскую символику. Остались только фигуры красноармейцев и бетонная стела. Долгие годы за монументом не ухаживали, поэтому в последнее время он был покрыт защитной сеткой из соображений безопасности.

Бургомистр города Яцек Висневский рассматривает возможность сохранения фрагментов памятника, в частности, фигур красноармейцев, и их переноса на городское военное кладбище, где похоронены свыше 1,9 тыс. советских солдат, павших в боях в Восточной Пруссии в 1945 году.

Ранее органы местного самоуправления города уже получили согласие на демонтаж от Совета охраны памяти борьбы и мученичества Польши, отвечающего за сохранность памятников на территории страны. По мнению Совета, помимо плохого технического состояния, монумент следует разобрать также и потому, что "он представляет собой напоминание о пропагандистской деятельности Польской Народной Республики".

Демонтаж памятников

28 июня Институт национальной памяти Польши представил итоги проведенного им "аудита", который показал, что на территории страны вне кладбищ и воинских захоронений установлены 229 памятников благодарности Красной армии, которые следует ликвидировать. Здесь эти мемориалы считают "символическими" и подлежащими демонтажу как напоминания о коммунистическом прошлом страны.

Часть монументов или по крайней мере их главные элементы планируется перевезти в новый музей под открытым небом в городе Борне-Сулиново. Открытие экспозиции ожидается уже в 2017 году. Согласовывать свои действия с российской стороной ИНП не намерен.

После оглашения инициативы ИНП о демонтаже памятников официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если снос будет осуществлен, Москва не оставит это без реакции. "Война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной армией от тотального уничтожения гитлеровскими нацистами, - сказала она. - Мы выражаем надежду, что польские власти не пойдут на поводу у экстремистски настроенных политиков и не будут реализовывать меры, которые действительно граничат с варварством".