Президент Мексики заявил, что надеется скоро встретиться с Клинтон

Станции сотовых операторов начнут использовать в системе российской ПРОАрмия и ОПК 1 сентября, 5:32
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова ЯпонииМеждународная панорама 1 сентября, 5:16
СМИ: изучение обломков А321 в Каире экспертами из разных стран продлится до 8 сентябряПроисшествия 1 сентября, 5:07
Протестующие ненадолго прервали выступление Обамы о борьбе с изменением климатаМеждународная панорама 1 сентября, 5:01
Tesla устранит недоработки автопилота после ДТП, приведшего к гибели водителяЭкономика и бизнес 1 сентября, 4:55
СМИ: большинство украинцев выступает за выполнение минских соглашенийМеждународная панорама 1 сентября, 4:45
Клинтон заявила, что США в случае ее победы на выборах будут активны на мировой аренеМеждународная панорама 1 сентября, 4:35
Трамп: США должны пресечь нелегальную иммиграцию из МексикиМеждународная панорама 1 сентября, 4:13
Верховный суд США отклонил иск о восстановлении избирательного закона Северной КаролиныМеждународная панорама 1 сентября, 3:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил после встречи с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, что надеется также обсудить двусторонние отношения с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.
"Я надеюсь, что скоро я встречусь с Клинтон", - сказал глава государства на пресс-конференции.
По словам мексиканского президента, у них с Трампом "был открытый и конструктивный обмен идеями". В то же время Пенья Ньето подчеркнул, что отношения между странами "должны строиться на основе взаимоуважения", и отметил, что некоторые заявления кандидата от республиканцев задели чувства мексиканцев.
Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивает, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение такой стены мексиканское правительство.
Визит Трампа в Мексику вызвал волну критики в латиноамериканской республике. Все политические силы в законодательном собрании мексиканской столицы, кроме правящей Институционно-революционной партии, проголосовали в среду за то, чтобы объявить американского миллиардера персоной нон-грата, и призвали Пенью Ньето потребовать от Трампа извинений.