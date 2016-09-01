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Президент Мексики заявил, что надеется скоро встретиться с Клинтон

Международная панорама
1 сентября, 4:31 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 1, сентября. /ТАСС
Энрике Пенья Ньето надеется также обсудить двусторонние отношения с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон
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МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил после встречи с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, что надеется также обсудить двусторонние отношения с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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"Я надеюсь, что скоро я встречусь с Клинтон", - сказал глава государства на пресс-конференции.

По словам мексиканского президента, у них с Трампом "был открытый и конструктивный обмен идеями". В то же время Пенья Ньето подчеркнул, что отношения между странами "должны строиться на основе взаимоуважения", и отметил, что некоторые заявления кандидата от республиканцев задели чувства мексиканцев.

Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивает, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение такой стены мексиканское правительство.

Визит Трампа в Мексику вызвал волну критики в латиноамериканской республике. Все политические силы в законодательном собрании мексиканской столицы, кроме правящей Институционно-революционной партии, проголосовали в среду за то, чтобы объявить американского миллиардера персоной нон-грата, и призвали Пенью Ньето потребовать от Трампа извинений.

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Клинтон, Хиллари
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