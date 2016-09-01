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В Сан-Паулу противники импичмента Руссефф разгромили здание банка

Международная панорама
1 сентября, 3:19 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!"
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© EPA/SEBASTIAO MOREIRA

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Столкновения между сторонниками экс-президента страны Дилмы Руссефф, отправленной в отставку в результате процесса импичмента, и полицией вновь произошли в среду вечером в крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу. Телеканал "Глобу" в прямом эфире продемонстрировал кадры, на которых видно, как группа людей в масках громит здание одного из банковских отделений.

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Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!" (нового президента страны - Прим. ТАСС). Правоохранительные органы в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Акции сторонников Руссефф проходят в последние дни по всей Бразилии. Накануне одна из таких манифестаций также завершилась беспорядками. Десять человек были задержаны.

Бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

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