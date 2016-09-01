Адвокат Кузьмин: к убийству Олеся Бузины причастны украинские силовики

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Адвокат в деле об убийстве Олеся Бузины заявил о причастности представителей правоохранительных органов Украины к убийству известного украинского журналиста и публициста Олеся Бузины в качестве заказчиков и организаторов преступления.

"В ходе осуществления адвокатской деятельности мной установлено, что в убийстве Бузины принимали участие не только непосредственные исполнители, какими генпрокуратура считает Андрея Медведько и Дениса Полищука, но также заказчики, организаторы и другие соучастники, в том числе сотрудники правоохранительных органов Украины", - написал на своей странице в соцсети Facebook адвокат Ренат Кузьмин, который представляет интересы матери погибшего Валентины Бузины.

В связи с этим, по мнению адвоката, преступление должно расследоваться не как простое убийство на бытовой почве, а как "убийство, совершенное по заказу", а заказчики и организаторы этого преступления должны быть привлечены к уголовной ответственности, включая и сотрудников правоохранительных органов Украины.

Доказательства причастности силовиков

Вывод о причастности силовиков к преступлению Кузьмин сделал на основе анализа содержания телефонных переговоров сотрудников правоохранительных органов, полные расшифровки которых имеются в распоряжении министерства внутренних дел Украины (МВД) и генеральной прокуратуры страны (ГПУ). "Причастность сотрудников украинских спецслужб к убийству Олеся Бузины, исходя из этих записей, становится очевидной, - отметил он. Как и то, что ГПУ умышленно покрывает правоохранителей и скрывает от общественности правду". Несмотря на то, что эти записи имеют важнейшее значение для расследования, они сих пор не приобщены к материалам дела и не используются в качестве доказательств, подчеркнул Кузьмин.

Кроме того, по словам адвоката, вызывает особую тревогу и тот факт, что незадолго до убийства Бузины именно сотрудники правоохранительных органов обучали методам негласного наружного наблюдения его возможных убийц и других, не названных следствием лиц, которые, судя по имеющимся материалам, хорошо организованы, имеют систему подчиненности и владеют огнестрельным оружием.

Эти лица находились под негласным наблюдением МВД как возможные участники других преступлений, их телефоны прослушивались МВД, а поведение контролировалось. "Из материалов, полученных МВД в тот период, следует, что возможные участники убийства Бузины осуществляли слежку, были вооружены, дежурили вблизи его дома, а за несколько дней до убийства сменили номера телефонов и перешли на другой режим связи", - подчеркивает Кузьмин.

Однако сотрудники МВД, владея всей этой информацией, не предприняли никаких мер по пресечению преступной деятельности этой группы и не предотвратили убийство Олеся Бузины, о подготовке которого свидетельствовали полученные ими материалы прослушивания телефонов подозреваемых, резюмирует адвокат.

Кузьмин также напомнил, что 18 июня прошлого года глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанные Медведько и Полищук являются лишь исполнителями убийства, а следствием установлены и другие участники этого преступления. При этом организаторы и заказчики им так и не были названы и к ответственности не привлечены.

Новое уголовное дело

В связи с новыми открывшимися обстоятельствами дела Кузьмин 27 августа подал заявление генпрокурору Юрию Луценко о регистрации в едином реестре досудебных расследований этих и других фактов, имеющих существенное значение для установления истины.

Адвокат потребовал возбудить уголовное дело по факту совершения убийства "по заказу", установить и привлечь к ответственности всех соучастников, а также установить и допросить сотрудников правоохранительных органов Украины, осуществлявших негласное наблюдение за предполагаемыми убийцами Бузины, а также сотрудников, непосредственно контактировавших с ними, и дать правовую оценку их действиям. Однако ответ прокуратуры на заявление Кузьмина пока не поступил.

Убийство Бузины

Олесь Бузина - известный журналист, писатель и телеведущий, автор книг "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину", бывший шеф-редактор газеты "Сегодня", покинувший издание из-за цензуры. Его убили 16 апреля 2015 года днем возле его дома на улице Дегтяревской. По информации МВД, преступники выпустили в журналиста пять пуль. Через два месяца двое подозреваемых по делу Андрей Медведько и Денис Полищук были задержаны, но впоследствии отпущены судом под круглосуточный домашний арест.