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СМИ: сторонники немецких Левой партии и АдГ больше доверяют Путину, чем Меркель

Международная панорама
1 сентября, 18:06 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
На востоке страны глава российского государства пользуется большим доверием, чем на западе, показали данные опроса
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БЕРЛИН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Сторонники немецких Левой партии (ЛП) и "Альтернативы для Германии" (АдГ) больше доверяют президенту РФ Владимиру Путину, чем канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу газеты Die Zeit.

Треть (30%) респондентов из числа сторонников АдГ отметили, что больше доверяют Путину. Среди немцев, симпатизирующих левым, об этом заявил 31%. Участникам исследования задавали вопрос, выше, ниже уровень их доверия к российскому президенту, чем к Меркель, или примерно одинаков.

По всей Германии 12% граждан ФРГ, принявших участие в опросе, признались, что больше доверяют Путину. Причем на востоке страны глава российского государства пользуется большим доверием, чем на западе (23% против 10%).

Участников исследования также попросили ответить на вопрос, "прав ли Путин в своей оценке того, что Запад враждебно настроен по отношению к России". Большинство сторонников ЛП (62%) и АдГ (78%) считают, что это так.

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