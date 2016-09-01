Штайнмайер: перемирие в Донбассе выполняется, но о долгосрочных результатах говорить рано

ПОТСДАМ, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС/. Установленное с 1 сентября перемирие в Донбассе выполняется, но о долгосрочных результатах говорить рано.

Об этом заявил в Потсдаме министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Первые наблюдения говорят о том, что военные действия по линии соприкосновения пошли на спад. Это радует, мы можем говорить о надежде, что первые недели после начала школьного года пройдут мирно", - сказал он.

"Этого недостаточно. Я в роли председателя ОБСЕ понимаю задачу не только сохранять режим прекращения огня. Важно, чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ продолжала свою работу", - отметил глава МИД ФРГ.

По его словам, ситуация на Украине, как и прежде, вызывает обеспокоенность, эта тема - главная на министерской встрече ОБСЕ. ОБСЕ, отметил Штайнмайер, "является единственной организацией такого рода в Европе, где, несмотря на конфликты и все противоречия, ведется диалог между Россией и Западом". "Неудивительно, что и сегодня во время встречи мы обсуждали конфликт на Украине, - заявил министр. - Я, конечно же, обеспокоен состоянием реализации минских соглашений. Важно, что все стороны ссылаются на "Минск", что эти соглашения являются основой для ведения переговоров".