Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штайнмайер: перемирие в Донбассе выполняется, но о долгосрочных результатах говорить рано

Международная панорама
1 сентября, 18:22 UTC+3 сентября. /Спец., корр. ТАСС
Первые наблюдения говорят о том, что военные действия по линии соприкосновения пошли на спад, отметил министр иностранных дел ФРГ
Материал из 1 страницы

ПОТСДАМ, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС/. Установленное с 1 сентября перемирие в Донбассе выполняется, но о долгосрочных результатах говорить рано.

Об этом заявил в Потсдаме министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Первые наблюдения говорят о том, что военные действия по линии соприкосновения пошли на спад. Это радует, мы можем говорить о надежде, что первые недели после начала школьного года пройдут мирно", - сказал он.

"Этого недостаточно. Я в роли председателя ОБСЕ понимаю задачу не только сохранять режим прекращения огня. Важно, чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ продолжала свою работу", - отметил глава МИД ФРГ.

По его словам, ситуация на Украине, как и прежде, вызывает обеспокоенность, эта тема - главная на министерской встрече ОБСЕ. ОБСЕ, отметил Штайнмайер, "является единственной организацией такого рода в Европе, где, несмотря на конфликты и все противоречия, ведется диалог между Россией и Западом". "Неудивительно, что и сегодня во время встречи мы обсуждали конфликт на Украине, - заявил министр. - Я, конечно же, обеспокоен состоянием реализации минских соглашений. Важно, что все стороны ссылаются на "Минск", что эти соглашения являются основой для ведения переговоров".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
В сети появилось видео с места взрыва ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал
3
США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
На юго-западе Москвы из-за крупного ДТП серьезно затруднено движение
7
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
Темы дня
Реклама