СМИ: суд в США приговорил к четырем годам тюрьмы хакера, взломавшего почту Клинтон

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Суд в американском городе Александрия (штат Вирджиния) приговорил в четверг более чем к четырем годам тюремного заключения хакера из Румынии Марселя Лехела Лазара, известного под псевдонимом Гуччифер (Guccifer). Об этом сообщил телеканал CBS.

По его информации, "печально известный румынский хакер Гуччифер был приговорен к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы". Таким образом суд удовлетворил требования прокуратуры.

В мае 44-летний хакер признал себя виновным во взломе электронных почтовых ящиков и учетных записей в социальных сетях членов семьи президента США Джорджа Буша-младшего, бывших членов Комитета начальников штабов вооруженных сил и администрации США, в том числе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

У себя на родине Лазар был приговорен к семи годам тюрьмы за кибермошенничество. В апреле он был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинения в совершении киберпреступлений.

По утверждению самого хакера, он впервые взломал аккаунт Сидни Блюменталя, помощника Клинтон, в марте 2013 года и использовал полученную информацию для нелегального доступа к почтовому серверу бывшей главы Госдепартамента. Когда Лазар изучал информацию на сервере Клинтон, он обратил внимание на то, что "там было до 10 сетевых адресов из других районов мира". Кроме того, хакер делился полученными сведениями со СМИ. Ряд его заявлений о доступе к серверам влиятельных американских политиков был опровергнут прокуратурой страны и директором Федерального бюро расследований Джеймсом Коми.