Оппозиция Венесуэлы проведет еще один марш в поддержку референдума по отставке Мадуро

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция проведет 7 сентября еще один марш, чтобы потребовать от правительства назначить дату проведения референдума по досрочному прекращению полномочий президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил исполнительный секретарь оппозиционного Блока демократического единства (БДЕ) Хесус Торреальба, выступая на прошедшей сегодня манифестации.

Как отметил Торреальба, на следующей неделе участники акции протеста "пойдут к отделениям Национального избирательного совета (НИС)", чтобы отстоять свое право приступить ко второму этапу сбора подписей в поддержку референдума. "Сегодня было положено начало решающего этапа этой борьбы", - приводит его слова газета Nacional.

В ответ на марш оппозиции сторонники Мадуро также провели сегодня манифестацию. Как отметила газета Universal, обе акции прошли спокойно.

В то же время оппозиция утверждает, что полиция пыталась помешать участникам марша из других городов попасть в Каракас, перекрыв несколько въездов в столицу. По словам свидетелей, правоохранительные органы также применили слезоточивый газ против тех, кто решил пойти по заблокированным шоссе пешком.

Оппозиции крайне важно провести референдум до января 2017 года. Если он состоится позже, то даже в случае отстранения главы государства от власти его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент. Ранее НИС страны сообщил, что второй этап сбора подписей в поддержку плебисцита пройдет в конце октября. При таком раскладе референдум, скорее всего, не будет проведен до конца года.