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Режим перемирия в Сирии за сутки нарушался 8 раз

Международная панорама
1 сентября, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Согласно информационному бюллетеню, пять нарушений было зафиксировано в провинции Дамаск, еще три - в провинции Латакия
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Режим прекращения боевых действий в течение суток соблюдался в большинстве провинций Сирии, зафиксированы восемь нарушений: пять в провинции Дамаск и три - в провинции Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" из минометов обстреляли населенные пункты Арбил, Дума, Хараста, Джаубар, Хауш-Дуара в провинции Дамаск. При обстрелах населенных пунктов Ара, Брума, Тубал в провинции Латакия вооруженные формирования группировки "Ахрар аш-Шам" применили беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами", - говорится в бюллетене.

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Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Как отмечает Центр по примирению, группировки террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (запрещены в РФ) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий. "В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов, с применением противотанковых управляемых ракет и танковых орудий обстреляли населенный пункт Караси, а также квартал Хай-эль-Ансари, район училища ВВС и вооружения в городе Алеппо", - говорится в бюллетене.

Также подвергся обстрелам ряд населенных пунктов в провинциях Дамаск, Дераа, Идлиб и Хама.

Примирение конфликтующих сторон

"В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 534", - отмечается в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль- Кунейтра и Хама. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений - 69.

Оказание гуманитарной помощи

Жителям населенного пункта Бнамра в провинции Хама доставлено более двух тонн гуманитарных грузов - рис, сахар, мясные и рыбные консервы, отмечается в бюллетене.

"Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости", - говорится в документе.

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