Мадуро: в столице Венесуэлы был обнаружен лагерь с 92 наемниками из Колумбии

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МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы обнаружили лагерь с 92 наемниками из Колумбии, которые, предположительно, должны были участвовать в государственном перевороте. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, выступая перед своими сторонниками.
"Два дня назад на севере Каракаса, в район Маникомио, в 500 метрах от президентского дворца Мирафлорес мы захватили лагерь с вооруженными людьми из Колумбии, в котором находились 92 человека", - приводит слова главы государства сайт телеканала Venezolana de Television.
Мадуро также отметил, что полиция задержала нескольких видных представителей правых сил в Венесуэле, "которые строили планы по нападению на свой собственный народ".
Во время выступления Мадуро сообщил, что властям удалось предотвратить попытку государственного переворота, которую оппозиция хотела осуществить во время протестного марша.
Политические противники Мадуро провели демонстрацию, требуя назначить дату проведения референдума по отставке президента. Ранее Национальный избирательный совет (НИС) страны сообщил, что второй этап сбора подписей в поддержку плебисцита пройдет в конце октября. В этом случае референдум, скорее всего, не будет проведен до конца года.