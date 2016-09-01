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Шеф полиции Далласа уходит в отставку

Международная панорама
1 сентября, 23:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В июле в Далласе афроамериканец застрелил пятерых полицейских
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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Начальник полицейского управления Далласа (штат Техас), где в июле этого года афроамериканец застрелил пятерых полицейских, уходит в отставку. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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По его данным, Дэвид Браун, прослуживший в правоохранительных органах свыше 30 лет, покинет пост главы полиции Далласа в октябре. Браун занимал эту должность в течение шести лет.

По данным AP, за это время у него сложились крайне натянутые отношения с полицейским профсоюзом города, лидеры которого были недовольны его руководством и неоднократно требовали его отставки. Брауна, в частности, обвиняли в неспособности противостоять росту преступности, который за последние годы вырос в Далласе в разы.

7 июля афроамериканец Мика Хавьер Джонсон открыл стрельбу во время проходившей в Далласе демонстрации против жестокости полиции в отношении темнокожих. В результате были убиты пять полицейских, ранения получили семь их коллег и двое гражданских лиц. Джонсон был ликвидирован в результате детонации взрывного устройства, установленного полицией на специальном роботе на колесах. При обыске у него дома следователи обнаружили запас материалов для изготовления взрывных устройств.

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