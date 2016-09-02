В США определились с поставкой Катару и Кувейту истребителей на $7 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США приняли решение одобрить поставку Катару и Кувейту партии истребителей производства корпорации Boeing на сумму около $7 млрд. Официальное уведомление об этом может поступить в Конгресс "уже на следующей неделе". Об этом сообщило агентство Reuters.

Речь идет о поставке более 60 истребителей F-15, F/A-18E/F Super Hornet и F-35. Вашингтон ранее был вынужден отложить исполнение контрактов на два года ввиду возражений Израиля, который опасался, что авиатехника может попасть не в те руки и быть использована против него.

"На протяжении десятилетий мы демонстрировали нашу приверженность (стабильности и безопасности на Ближнем Востоке) посредством последовательных усилий, нацеленных на укрепление дипломатических отношений и оборонных возможностей в регионе. Прежде всего речь идет о содействии соглашениям в области безопасности, продажам вооружений, проведению маневров, военной подготовки и обмену (опытом)", - цитирует агентство свой источник.

Как сообщало в апреле агентство Reuters, правительство США должно было утвердить данный контракт во время встречи 21 апреля в Эр-Рияде президента США с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако этого не произошло, зато Кувейт заключил с европейским концерном Eurofighter соглашение на поставку 28 истребителей Typhoon.

В июне Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании Министерства обороны страны на 2017 финансовый год на общую сумму в 602 млрд долларов. Документ еще предстоит согласовать с версией, ранее принятой Палатой представителей Конгресса. Только после этого он поступит на подпись президента США. В прошлом году этот процесс длился больше месяца.