Джон Керри позитивно оценил результаты взаимодействия с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Госсекретарь США Джон Керри дал позитивную оценку результатам взаимодействия с Россией в урегулировании актуальных международных проблем. Своим мнением он поделился в опубликованном в пятницу интервью газете The Times of India.

Отвечая на вопрос о том, не подтолкнут ли американские санкции Россию к ускоренному сближению с Китаем, он заявил, что она "не собирается падать в объятия, это не в природе русских". "Это гордая страна с огромной историей, большим талантом и способностями, - заявил госсекретарь США. - Мы хотели бы, чтобы все это иногда направлялось в более конструктивное русло".

Он отметил, что США сотрудничают с Россией по многим вопросам. "Они были важным партнером в достижении иранского ядерного соглашения; они проявили конструктивный подход, забрав отработанное ядерное топливо на переработку и сократив его запасы, - напомнил Джон Керри. - Мы вместе работали над вывозом химического оружия из Сирии, мы пытаемся добиться прекращения там боевых действий".

Он также коснулся украинской тематики. "У нас идет диалог по Украине, - заявил госсекретарь. - У нас есть разногласия, с которыми нужно справляться. Сергей Лавров и я провели конструктивную встречу в Женеве; придерживаюсь вдумчивого подхода, надеюсь, мы сможем продвинуться вперед с Россией, очень важно, чтобы это получилось".

На этой недели Керри завершил свой официальный визит в Индию, однако потом он принял решение остаться на пару дней в Нью-Дели, чтобы оттуда вылететь в китайский Ханчжоу для участия в саммите G7.