Песков: Россия не считает разумной санкционную риторику со стороны США

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/ Последствия для России от западных санкций не стоит переоценивать, планы по развитию экономики страны и крупным инвестпроектам сохраняются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы безусловно сталкиваемся с негативными последствиями санкций, но не стоит переоценивать объем этих последствий. Вы знаете что по-прежнему несмотря на известные трудности сохраняются планы по экономическому развитию и по реализации крупных проектов", - сказал Песков.

По его словам, Москва не считает санкционную тему вопросом своей повестки дня.

Он отметил, что по большому счету не имеет большого значения, преднамеренным или случайным совпадением было введение новых американских санкций против РФ в период проведения Восточного экономического форума.

"Россия не считает разумной санкционную риторику", - подчеркнул Песков.

Санкции и ВЭФ

Всего за несколько часов до начала форума стало известно о введении новых санкций в отношении российских компаний и граждан со стороны американских властей. На этот раз в расширенный список попали сразу несколько дочерних предприятий "Газпрома", в том числе "Газпром медиа холдинг" и "Газпром межрегионгаз холдинг".

Следующая группа компаний навлекла на себя гнев властей США в связи с участием в сооружении Керченского моста. Это "СГМ-Мост", "Мостотрест", институт "Гипростроймост - Санкт-Петербург", фирмы "СТГ-Эко", ООО "ДСК" (сооружение подъездных дорог), подразделение Росавтодора упрдор "Тамань" и "Главгосэкспертиза России". Еще один дополненный теперь раздел санкционного списка - "оборонные компании, работающие в Крыму". Это судоверфь "Залив", феодосийская судостроительная компания "Море", центр судоремонта "Звездочка", ГУП РК "Феодосийский оптический завод", ОАО "Уранис-Радиосистемы".

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