Пушилин: ДНР не получала от украинской стороны предложений по обмену пленными

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона не направляла в адрес представителей провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) официальных предложений по обмену пленными. Об этом в пятницу журналистам заявил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Мы не готовы обсуждать предложения, которые нам присылаются через средства массовой информации. Официальной информации в адрес (уполномоченного по правам человека в ДНР) Дарьи Морозовой не было ", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он также подчеркнул, что ДНР настаивает на принятии Киевом закона об амнистии, который предусмотрен минскими договоренностями. В противном случае процесс обмена пленными может затягиваться до бесконечности.

1 сентября глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что в рамках переговорного процесса в Минске удалось установить места пребывания 57 пленных в Донбассе. Он выразил надежду на их скорейшее освобождение. При этом, по данным Грицака, в местах лишения свободы на Украине содержаться порядка 400 сторонников ДНР и ЛНР.

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова ранее заявляла, что делегация ДНР на минских переговорах неоднократно предлагала, начиная с февраля, обмен по различным формулам, настаивая при этом на формуле "всех на всех". По итогам последней встречи Морозова констатировала, что "уполномоченные представители Украины в гуманитарной подгруппе официальных предложений не делают". Согласно данным уполномоченного по правам человека ДНР, украинской стороной в местах лишения свободы удерживаются около 960 человек, в числе которых 316 военнослужащих, 456 политзаключенных и свыше 150 гражданских лиц, не имеющих к конфликту в Донбассе никакого отношения. Еще 498 человек числятся пропавшими без вести, и часть из них также могут находиться в плену.

12 февраля 2015 года контактной группой был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, один из пунктов которого обязывает стороны освободить пленных по формуле "всех на всех". Документ также обязывает провести помилование и амнистию для всех участников событий в Донбассе ("путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины").