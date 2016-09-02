МИД ФРГ: возможности минских соглашений не безграничны

БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. В Берлине не исключают возможности поиска новых путей решения кризиса на Украине, но считают, что минские соглашения - это лучший путь урегулирования конфликта.

Об этом заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер.

"Мы с нашими французскими коллегами убеждены, что "Минск" - это лучшее, что у нас есть для урегулирования конфликта", - сказал он. В то же время Шефер подчеркнул, что потенциальные "возможности минских соглашений не безграничны", и если их реализация зайдет в тупик, может возникнуть необходимость "задуматься о других путях решения кризиса".