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МИД ФРГ: возможности минских соглашений не безграничны

Международная панорама
2 сентября, 14:13 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Если их реализация зайдет в тупик, может возникнуть необходимость "задуматься о других путях решения кризиса", заявил представитель ведомства Мартин Шефер
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БЕРЛИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. В Берлине не исключают возможности поиска новых путей решения кризиса на Украине, но считают, что минские соглашения - это лучший путь урегулирования конфликта.

Об этом заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер.

"Мы с нашими французскими коллегами убеждены, что "Минск" - это лучшее, что у нас есть для урегулирования конфликта", - сказал он. В то же время Шефер подчеркнул, что потенциальные "возможности минских соглашений не безграничны", и если их реализация зайдет в тупик, может возникнуть необходимость "задуматься о других путях решения кризиса".

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