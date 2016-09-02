Абэ заявил, что встретится с Путиным в префектуре Ямагути 15 декабря

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в префектуре Ямаугути 15 декабря. Об этом глава правительства Японии заявил японским журналистам на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, предает телеканал NHK.
"Мы договорились провести встречу в префектуре Ямагути 15 декабря", - сказал он. Абэ также добавил, что рассчитывает встретиться с российским лидером в ноябре на саммите АТЭС в Перу.