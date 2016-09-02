ЕС не снимает требования о выполнении "Минска-2" для отмены санкций против РФ

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БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /ТАСС/. ЕС не отказывается от требования выполнения минских соглашений для отмены секторальных экономических санкций против РФ. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам первого дня неформальной встречи глав МИД ЕС.
"Мы обсуждали санкции, и я не вижу отступлений от согласованного ранее подхода о необходимости выполнения минских соглашений для отмены санкций", - сказала она.
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