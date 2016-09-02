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Эйро: Франция не будет приостановить переговоры по TTIP, соглашение нужно сбалансировать

Международная панорама
2 сентября, 20:25 UTC+3 Ася Арутюнян, Игорь Шамшин
"Неприемлемо, когда условия не выполнены, когда они не сбалансированы, когда усилия прикладывает только Европа", - отметил министр иностранных дел страны
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БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян, Игорь Шамшин/. Франция не намерена приостановить переговоры по созданию Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС (TTIP), соглашение нужно сбалансировать.

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Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро по итогам первого дня неформальной встречи глав МИД 28 стран ЕС в Братиславе.

"Нет, у меня нет такой информации, завершения (переговоров) не предполагается", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Франция официально просить Еврокомиссию о приостановке переговоров.

По его словам, соглашение необходимо сбалансировать. "Неприемлемо, когда условия не выполнены, когда они не сбалансированы, когда усилия прикладывает только Европа", - отметил Эйро.

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