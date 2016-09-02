Эйро: Франция не будет приостановить переговоры по TTIP, соглашение нужно сбалансировать

БРАТИСЛАВА, 2 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян, Игорь Шамшин/. Франция не намерена приостановить переговоры по созданию Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС (TTIP), соглашение нужно сбалансировать.

Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро по итогам первого дня неформальной встречи глав МИД 28 стран ЕС в Братиславе.

"Нет, у меня нет такой информации, завершения (переговоров) не предполагается", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Франция официально просить Еврокомиссию о приостановке переговоров.

По его словам, соглашение необходимо сбалансировать. "Неприемлемо, когда условия не выполнены, когда они не сбалансированы, когда усилия прикладывает только Европа", - отметил Эйро.