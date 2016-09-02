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Парламент Испании вновь не утвердил Мариано Рахоя на пост премьера

Международная панорама
2 сентября, 22:04 UTC+3
Об этом сообщило агентство Reuters
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МАДРИД, 2 сентября. /ТАСС/. Испанский парламент в пятницу во второй раз не утвердил исполняющего обязанности председателя правительства и лидера Народной партии Мариано Рахоя на пост премьер-министра. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, кандидатуру Рахоя поддержали 170 из 350 депутатов парламента.

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31 августа состоялся первый тур голосования, в ходе которого Конгресс депутатов также не утвердил Рахоя на пост премьера.

Вторые за полгода выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) прошли в Испании 26 июня. Победу одержала НП исполняющего обязанности премьера Мариано Рахоя, получив 137 мандатов в нижней палате. Однако она не смогла завоевать абсолютное большинство в парламенте.

Поскольку кандидатура Рахоя вновь не был одобрена, в стране могут быть назначены третьи за год выборы, а обе палаты парламента - распущены.

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