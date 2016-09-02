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Нацбанк Украины ожидает от МВФ кредит в размере $2,3 млрд в 2016 году

Международная панорама
2 сентября, 23:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 2, сентября. /ТАСС
Всего НБУ ожидает привлечь в 2016 году $5 млрд официального финансирования
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КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) ожидает два транша от Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму $2,3 млрд еще в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ.

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"$2,3 млрд из $5 млрд могут поступить от Международного валютного фонда двумя траншами (по траншу на квартал)", - надеются в Нацбанке. Всего НБУ ожидает привлечь в 2016 году $5 млрд официального финансирования. При этом ранее прогнозировалось $7,9 млрд. Прогноз снижен из-за переноса последнего в 2016 году транша от МВФ на $2 млрд и кредита от ЕС на 2017 год. Нацбанк также ранее заявлял, что рассчитывает получить $1 млрд под государственные гарантии США, €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза, а также средства от Всемирного банка и других международных финансовых институтов.

В последний раз Украина получала транш от МВФ в августе 2015 года. НБУ и Минфин ожидали следующий транш от МВФ в размере $1 млрд в июле, однако средства не были выделены ни в июле, ни в августе.

1 сентября МВФ заявил, что рассмотрение украинского вопроса может состояться во второй половине сентября. Сегодня ТАСС стало известно из осведомленных источников в фонде, что заседание Совета директоров МВФ, на котором будет обсуждаться украинская антикризисная программа, назначено на 14 сентября. При этом представители МВФ не уточняют, какая сумма может быть предоставлена Украине.

Министр финансов Александр Данилюк на днях заявил, что Украина близка к получению от МВФ $1 млрд. Сопредседатель стратегической группы советников для поддержки реформ на Украине Иван Миклош еще в июне заявил, что Украина может получить $1 млрд вместо $1,7 млрд заявленных ранее из-за необходимости принятия большего количества законов.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством согласованных условий.

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