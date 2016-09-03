Трамп: материалы ФБР подтверждают, что Клинтон следовало предъявить обвинения

Минэнерго РФ сохраняет прогноз по росту экспорта нефти в 2016 год на 3,3%Экономика и бизнес 3 сентября, 3:24
Встреча Путина и Абэ планируется в ноябре в рамках саммита АТЭСПолитика 3 сентября, 3:21
Приморье получит 1 млрд руб. помощи на ликвидацию последствий паводкаПроисшествия 3 сентября, 2:53
В Парагвае объявлена тревога из-за угрозы покушения на президентаМеждународная панорама 3 сентября, 2:45
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярностиМеждународная панорама 3 сентября, 2:39
Глава Минтранса РФ: введения овербукинга в скором времени ожидать не стоитЭкономика и бизнес 3 сентября, 2:37
Руссефф отложила переезд из официальной резиденции до следующей неделиМеждународная панорама 3 сентября, 1:48
Военнослужащие ВВО перевезли из отрезанной наводнением Кроуновки свыше 350 человекПроисшествия 3 сентября, 0:57
Акции и митинги в память о жертвах терактов пройдут в МосквеОбщество 3 сентября, 0:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что опубликованные в пятницу материалы ФБР подтверждают необходимость уголовного преследования экс-госсекретаря, демократки Хиллари Клинтон в связи с допущенными ею нарушениями при ведении служебной переписки.
Соответствующее заявление миллиардера было опубликовано в его официальном микроблоге в социальной сети Twitter.
"Ответы, которые давала Хиллари Клинтон ФБР по поводу ее личного почтового сервера, просто невероятны, - указал миллиардер. - Меня глубоко потрясло то, в какой степени ее ответы ФБР противоречили тому, что она сказала американскому народу. После прочтения этих документов я не понимаю, как она смогла избежать предъявления ей обвинений".
Ранее в пятницу ФБР опубликовало краткое изложение беседы своих сотрудников с Клинтон в июле этого года, во время которой обсуждалось использование ею в бытность главой Госдепартамента США личного сервера электронной почты и хранение на нем секретной информации. В материалах, в частности, говорится, что Клинтон, которая является в настоящее время кандидатом в президенты США от демократов, не смогла вспомнить, когда ее обучали тому, как обращаться с конфиденциальными данными.
Она призналась следователям, что на посту шефа американской дипломатии использовала свой смартфон как в личных, так и в служебных целях "ради удобства". При этом, по ее словам, она "полагалась на здравомыслие своих подчиненных по Госдепартаменту, которые отправляли ей сообщения".
В июле минюст США, в подчинении которого находится ФБР, заявил, что Клинтон не предъявят уголовных обвинений в связи с тем, что она использовала свой личный компьютерный сервер для ведения служебной переписки. Министр юстиции и генпрокурор США Лоретта Линч пояснила тогда, что приняла такое решение после консультаций с директором ФБР Джеймсом Коми и работниками юстиции, принимавшими участие в расследовании.