Трамп: материалы ФБР подтверждают, что Клинтон следовало предъявить обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что опубликованные в пятницу материалы ФБР подтверждают необходимость уголовного преследования экс-госсекретаря, демократки Хиллари Клинтон в связи с допущенными ею нарушениями при ведении служебной переписки.

Соответствующее заявление миллиардера было опубликовано в его официальном микроблоге в социальной сети Twitter.

"Ответы, которые давала Хиллари Клинтон ФБР по поводу ее личного почтового сервера, просто невероятны, - указал миллиардер. - Меня глубоко потрясло то, в какой степени ее ответы ФБР противоречили тому, что она сказала американскому народу. После прочтения этих документов я не понимаю, как она смогла избежать предъявления ей обвинений".

Ранее в пятницу ФБР опубликовало краткое изложение беседы своих сотрудников с Клинтон в июле этого года, во время которой обсуждалось использование ею в бытность главой Госдепартамента США личного сервера электронной почты и хранение на нем секретной информации. В материалах, в частности, говорится, что Клинтон, которая является в настоящее время кандидатом в президенты США от демократов, не смогла вспомнить, когда ее обучали тому, как обращаться с конфиденциальными данными.

Она призналась следователям, что на посту шефа американской дипломатии использовала свой смартфон как в личных, так и в служебных целях "ради удобства". При этом, по ее словам, она "полагалась на здравомыслие своих подчиненных по Госдепартаменту, которые отправляли ей сообщения".

В июле минюст США, в подчинении которого находится ФБР, заявил, что Клинтон не предъявят уголовных обвинений в связи с тем, что она использовала свой личный компьютерный сервер для ведения служебной переписки. Министр юстиции и генпрокурор США Лоретта Линч пояснила тогда, что приняла такое решение после консультаций с директором ФБР Джеймсом Коми и работниками юстиции, принимавшими участие в расследовании.

СПЕЦПРОЕКТ Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС