Клинтон не помнит, когда ее обучали работе с секретной информацией

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призналась, что не помнит, когда ее обучали работе с секретной информацией.

Об этом говорится в опубликованных в пятницу материалах Федерального бюро расследования, посвященных допросу экс-госсекретаря в связи с нарушением правил ведения служебной переписки.

По состоянию здоровья

В них говорится, что бывшая первая леди призналась следователям, что не может вспомнить, когда ей "рассказывали или обучали" ее, как обращаться с секретной информацией. При этом сотрудники бюро связывают это с травмой головы, которую кандидат получила перед тем, как оставила должность главы внешнеполитического ведомства. "В декабре 2012 года Клинтон получила сотрясение мозга, и затем под Новый год у нее был обнаружен тромб. По совету своего доктора она могла работать в Госдепартаменте в течение всего нескольких часов в день и не могла вспомнить брифинги, которые для нее проводили (сотрудники ведомства)", - говорится в документах.

"Она также не смогла вспомнить, что кто-либо высказывал обеспокоенность по поводу конфиденциального характера информации, которую она получала по почте", - отмечается в распространенных материалах. Политик во время допроса подчеркнула, что ее собеседники "были опытными дипработниками, и у нее не было никаких оснований сомневаться в их здравомыслии и способностях работать с секретной информацией".

Раскрытие информации

ФБР опубликовало в пятницу 11-страничный допрос демократки и 47-страничное расследование дела об использовании ею личного сервера электронной почты для служебной переписки во время пребывания на посту главы Госдепартамента. Материалы были раскрыты на основании закона о свободе информации по запросу ряда американских СМИ. Сотрудники правоохранительной структуры заретушировали часть текста.

Эти же документы в исходном виде несколько недель назад были предоставлены Конгрессу США.

Американские СМИ высказали предположение, что материалы были намеренно распространены в пятницу перед началом трехдневных выходных. В понедельник американцы отмечают национальный праздник День труда.

Восемь телефонов и пять планшетов

Хиллари Клинтон могла потерять несколько смартфонов, на которых содержалась секретная информация.

"(Помощницы Клинтон) Хума Абедин и Моника Хэнли рассказали, что местонахождение мобильных устройств Клинтон часто оказывалось неизвестным, после того, как она переходила на новый смартфон", - отмечается в документах. В других случаях ее помощники уничтожали телефоны политика, "разбивая их на две части или ударяя по ним молотком". По правилам, они должны были сдавать их в специальное отделение ведомства, занимающееся уничтожением устройств с секретной информацией.

Сотрудники правоохранительной структуры также подчеркивают, что бывшая первая леди на посту госсекретаря "использовала по крайней мере восемь смартфонов", с которых заходила на свой электронный почтовый ящик, отправляла и получала сообщения. При этом, по их данным, она "вероятно" могла проверять почту и с помощью пяти планшетов в разное время. Юристы Клинтон не смогли предоставить ни один из смартфонов, но ФБР получило доступ к трем планшетам. На одном из этих устройств были обнаружены "не содержащие секретной информации" электронные письма с почтового ящика бывшей первой леди.

Реакция Клинтон на публикацию документов

Избирательный штаб кандидата от демократов приветствовал решение правоохранительной структуры раскрыть данные допроса экс-госсекретаря. "Мы рады, что ФБР опубликовало материалы допроса Хиллари Клинтон, как мы о том просили", - отметил пресс-секретарь штаба Брайан Фэллон. Он подчеркнул, что использование экс-госсекретарем личного почтового ящика в служебных целях "было очевидной ошибкой, и она (Клинтон) берет на себя за это ответственность". Документы "ясно дают понять, почему Министерство юстиции США решило, что нет никакого основания давать ход этому делу", добавил он.

Дело о служебной переписке

В июле Минюст США, в подчинении которого находится ФБР, заявил, что Клинтон не предъявят уголовных обвинений в связи с тем, что она использовала свой личный компьютерный сервер для ведения служебной переписки по электронной почте, когда занимала пост госсекретаря. Министр юстиции и генпрокурор США Лоретта Линч пояснила тогда, что приняла такое решение после консультаций с директором ФБР Джеймсом Коми и работниками юстиции, принимавшими участие в данном расследовании.

Клинтон вступила в предвыборную гонку в США в апреле 2015 года. Она была выдвинута официальным кандидатом в президенты от демократов на Национальном съезде партии, который прошел в конце июля в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Если бы власти нашли основания для предъявления Клинтон уголовных обвинений, то это, по мнению местных наблюдателей, могло бы сорвать ее предвыборную кампанию. Поэтому республиканская оппозиция в США восприняла выводы Минюста и ФБР с возмущением. Демократы и их союзники считают политизированным сам скандал вокруг электронной переписки Клинтон.

Речь идет о том, что она во время работы госсекретарем США использовала незащищенные частные серверы для служебной переписки, в том числе и секретной. Это запрещено правилами, действующими в американской администрации.