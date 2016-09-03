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СМИ: РФ и США могут объявить о прекращении огня в Алеппо 4 сентября

Международная панорама
3 сентября, 2:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, сентября. /ТАСС
"Cоглашение пока не заключено", - цитирует одного из своих собеседников агентство Reuters, сейчас идет обсуждение ключевых пунктов документа
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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри могут в воскресенье объявить о достижении договоренности, которая позволит добиться 48-часового прекращении огня в Алеппо и обеспечить доступ в сирийский город сотрудникам ООН для оказания гуманитарной помощи. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило в пятницу агентство Reuters.

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"Cоглашение пока не заключено", - цитирует оно одного из своих собеседников. По его словам, сейчас идет обсуждение ключевых пунктов документа.

По информации агентства, эта договоренность может привести к обмену разведданными между США и Россией, что будет способствовать проведению операций против террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

Ранее Лавров по итогам встречи с Керри в Женеве заявил, что Москва и Вашингтон "договорились о конкретных направлениях работы" с Дамаском и сирийской оппозицией.

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