СМИ: РФ и США могут объявить о прекращении огня в Алеппо 4 сентября

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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри могут в воскресенье объявить о достижении договоренности, которая позволит добиться 48-часового прекращении огня в Алеппо и обеспечить доступ в сирийский город сотрудникам ООН для оказания гуманитарной помощи. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило в пятницу агентство Reuters.
"Cоглашение пока не заключено", - цитирует оно одного из своих собеседников. По его словам, сейчас идет обсуждение ключевых пунктов документа.
По информации агентства, эта договоренность может привести к обмену разведданными между США и Россией, что будет способствовать проведению операций против террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).
Ранее Лавров по итогам встречи с Керри в Женеве заявил, что Москва и Вашингтон "договорились о конкретных направлениях работы" с Дамаском и сирийской оппозицией.