Президент Филиппин назвал терактом взрыв в Давао

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СИНГАПУР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал взрыв в городе Давао, унесший жизни 15 человек, террористическим актом. Об этом сообщил сегодня телеканал CNN.
"Мы должны противостоять уродливому явлению терроризма, - заявил глава Филиппин. - Мы рассматриваем это как дело о терроризме".
Взрыв прогремел около городского рынка в пятницу примерно в 23:00 по местному времени (18:00 мск). По последним данным, погибли 15 человек, десятки ранены. Дутерте, избранный в этом году президентом Филиппин, более 22 лет занимал пост мэра Давао.