Президент Филиппин назвал терактом взрыв в Давао

СИНГАПУР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал взрыв в городе Давао, унесший жизни 15 человек, террористическим актом. Об этом сообщил сегодня телеканал CNN.

"Мы должны противостоять уродливому явлению терроризма, - заявил глава Филиппин. - Мы рассматриваем это как дело о терроризме".

Взрыв прогремел около городского рынка в пятницу примерно в 23:00 по местному времени (18:00 мск). По последним данным, погибли 15 человек, десятки ранены. Дутерте, избранный в этом году президентом Филиппин, более 22 лет занимал пост мэра Давао.