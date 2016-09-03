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Президент Филиппин назвал терактом взрыв в Давао

Международная панорама
3 сентября, 3:53 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 3, сентября. /ТАСС
"Мы рассматриваем это как дело о терроризме", - сказал Родриго Дутерте
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СИНГАПУР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал взрыв в городе Давао, унесший жизни 15 человек, террористическим актом. Об этом сообщил сегодня телеканал CNN.

"Мы должны противостоять уродливому явлению терроризма, - заявил глава Филиппин. - Мы рассматриваем это как дело о терроризме".

Взрыв прогремел около городского рынка в пятницу примерно в 23:00 по местному времени (18:00 мск). По последним данным, погибли 15 человек, десятки ранены. Дутерте, избранный в этом году президентом Филиппин, более 22 лет занимал пост мэра Давао.

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