На Украине так и не заработала система электронного декларирования доходов чиновников

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Сертифицированная система электронного декларирования доходов украинских чиновников на третий день после официального запуска так и не заработала в полном объеме. На портале Единого государственного реестра деклараций не отображается ни одного зарегистрированного документа.

Однако на сайте должны были быть опубликованы по крайней мере те декларации, которые были зарегистрированы в период с 15 по 22 августа, когда система работала без сертификации.

В свою очередь глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталия Корчак пообещала, что все внесенные до 1 сентября декларации должны в субботу появиться на портале.

"Если говорить про данные, то, по состоянию на вчера, было активизировано уже 260 ключей. Это означает, что 260 декларантов начали работу над заполнением деклараций, но никто еще ее не заполнил", - отметила она в эфире телеканала "112.Украина".

Недовольство Запада и повторный запуск

Создание НАПК, а также введение электронного декларирования доходов и имущества чиновников были названы ЕС в качестве условий для введения безвизового режима с Украиной. Они также позволят стране рассчитывать на получение очередного транша МВФ.

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Система электронного декларирования была запущена на Украине 15 августа, однако без сертификации Государственной службы специальной связи и защиты информации. Из-за этого Запад раскритиковал власти страны за непродуктивные действия. В представительстве ЕС и посольствах европейских стран подчеркивали, что неспособность Киева быстро решить все технические и юридические вопросы может подорвать усилия в борьбе с коррупцией на Украине.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал запустить систему до 1 сентября 2016 года, угрожая уволить руководство НАПК, если этого не произойдет.

С 1 сентября на заседании НАПК было принято решение о повторном запуске системы. В этот раз она все же получила необходимый сертификат Госспецсвязи. Однако, как сообщили украинские СМИ, система столкнулась с рядом техническим проблем. В частности, было отмечено, что система электронного декларирования после доработки не принимает декларации.

В тот же день представительство Европейского союза на Украине призвало Киев исправить все технические проблемы функционирования системы электронного декларирования доходов.