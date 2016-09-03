Оппозиция: соглашение об ассоциации Украины с ЕС не принесло позитивных результатов

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский утверждает, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом не принесло позитивных результатов, а реальные рынки сбыта для Киева есть только в странах СНГ и БРИКС.

"Правда состоит в том, что именно в странах СНГ и БРИКС Украина может найти реальные рынки сбыта. Не в Европе - мы видим, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом не принесло позитивных результатов для Украины. Европейский рынок для нас остается закрытым", - написал он у себя на странице в социальной сети Facebook.

По словам Новинского, Украина потеряла свой транзитный потенциал, а разрекламированный украинской властью проект "Шелковый путь", предусматривающий перевозки грузов по маршруту Китай - Украина - Европейский Союз, крайне невыгоден с точки зрения логистики.

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"Понятно, что в таких условиях рано или поздно украинский бизнес начнет поиск путей сближения с Россией, - утверждает Новинский. - Россия для нас, как это ни парадоксально, остается стратегическим партнером".

Резкое сокращение экспорта в РФ началось в 2014 году после февральского госпереворота на Украине и переориентации торговли на страны ЕС. До этого экспортный показатель составлял более 30 процентов от общего объема. Так, в январе 2016 года экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус отчитался, что "за девять месяцев 2015 года экспорт украинских товаров в Россию составил 12,9%", в то время как всего лишь за несколько месяцев до этого одна треть украинской продукции шла именно туда. Абромавичус также предупредил, что из-за сокращения торговли с РФ в общей сложности Минэкономразвития прогнозирует "недополученную выручку в размере от $420 до $600 млн".

В то же время, по его словам, экспорт украинских товаров "в ЕС в процентном выражении постоянно растет". Однако, как свидетельствуют данные пресс-службы министерства, рост экспорта в ЕС не может восполнить потери от прерванных торговых отношений с Россией - по итогам пять месяцев он сократился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил $13,7 млрд. В структуре экспорта наибольшую долю составила продукция АПК и пищевой промышленности (41,3%), продукция металлургии (22,8%) и машиностроения (12,2%).