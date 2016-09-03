Силы США обстреляли боевиков на севере Сирии при помощи системы залпового огня в Турции

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ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Войска США нанесли в пятницу вечером удар по экстремистским элементам на севере Сирии при помощи реактивной системы залпового огня, размещенной на территории Турции. Об этом сообщил в субботу в своем микроблоге в Twitter спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк.
По его словам, "американские силы прошлой ночью нанесли удар по целям, относящимся к ИГИЛ (прежнее название группировки ИГ - здесь и далее прим. корр. ТАСС), в Сирии близ границы с Турцией с использованием только что развернутой системы HIMARS (высокомобильной реактивной системы залпового огня)". Каковы результаты этой операции, Макгурк, работающий в структуре Госдепартамента, не уточнил.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.