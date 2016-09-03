Силы США обстреляли боевиков на севере Сирии при помощи системы залпового огня в Турции

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Войска США нанесли в пятницу вечером удар по экстремистским элементам на севере Сирии при помощи реактивной системы залпового огня, размещенной на территории Турции. Об этом сообщил в субботу в своем микроблоге в Twitter спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк.

По его словам, "американские силы прошлой ночью нанесли удар по целям, относящимся к ИГИЛ (прежнее название группировки ИГ - здесь и далее прим. корр. ТАСС), в Сирии близ границы с Турцией с использованием только что развернутой системы HIMARS (высокомобильной реактивной системы залпового огня)". Каковы результаты этой операции, Макгурк, работающий в структуре Госдепартамента, не уточнил.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье