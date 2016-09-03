ЕС примет решение по визам для Украины и Грузии в ближайшие две недели

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БРАТИСЛАВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Игорь Шамшин/. Решение Евросоюза по визовой либерализации для Украины и Грузии будет принято в ближайшие две недели. Об этом сообщил журналистам еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан после переговоров в Братиславе с представителями стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Украина, Белоруссия, Молдавия).
"Что касается Украины и Грузии, то это (решение) будет в ближайшие пару недель", - сказал Хан, отметив, что оно ожидается и в Европарламенте, и в Совете ЕС.
По словам еврокомиссара, встреча с делегациями стран "Восточного партнерства" была продуктивной.
"Это была хорошая встреча, своего рода подведение итогов. У нас много областей для сотрудничества. Речь идет о стабилизации региона, попытках создать прочный мир, безопасность и экономическое процветание, этого мы пытаемся достичь", - пояснил Хан, добавив, что, "возможно, очень скоро пройдет еще одна встреча".
Переговоры глав МИД 28 стран Евросоюза с министрами иностранных дел шести стран "Восточного партнерства" прошли на полях двухдневной неформальной встречи Совета ЕС в Братиславе.