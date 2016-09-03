Экс-премьер Франции: Россия и Запад должны быть союзниками в борьбе с исламизмом

ПАРИЖ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Тоталитарная идеология исламизма является сегодня главным врагом Запада, и Россия должна быть его союзником в борьбе с этой угрозой, а не объектом применения санкций. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Франции (2007-2012), кандидат на участие в президентских выборах от оппозиционной партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.

"Я уже давно говорю о том, что мир вынужден иметь дело с риском начала новой мировой войны, вызванной исламским тоталитаризмом", - сказал он, выступая на встрече с избирателями в рамках летнего партийного слета "Республиканцев" в городе Ла-Боль на западе Франции.

Как подчеркнул Фийон, речь в данном случае идет "не о террористах, не о подпольных движениях или "волках-одиночках". "Я говорю о тоталитаризме, сравнимом с нацизмом, который занимает все более обширные территории от Юго-Восточной Азии до Западной Африки. Нам потребуется много союзников, чтобы победить в этой войне, и среди этих союзников нам нужна будет Россия, которую мы продолжаем наказывать санкциями, тогда как нам нужно всем вместе уничтожать "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация)", - отметил политик под аплодисменты собравшихся.

Дальнейшее промедление в этом вопросе, добавил Франсуа Фийон, лишь усугубляет ситуацию. "Чем дольше мы ждем, тем больше распространяются метастазы исламистского тоталитаризма, тем больше беженцев пытаются переправиться через море, тем больше уничтожается восточных христиан", - предостерег он.

Экс-премьер также указал на опасность глобального противостояния религий, если события продолжат развиваться в текущем ключе. "Я встречался в Тегеране с бывшим президентом Ирана Рафсанджани, который говорил мне о том, что евреям на Ближнем Востоке не место. На это я ему ответил, что если вы выдворяете восточных христиан, ближневосточных евреев, то как вы при этом хотите, чтобы европейские народы не потребовали бы отъезда мусульман из Европы? Именно в этом состоит риск настоящей религиозной войны, с которым нужно бороться", - сказал он.

Франсуа Фийон является одним из основных претендентов на выдвижение на президентские выборы от партии "Республиканцы". Помимо него борьбу за это право ведут экс- премьер, мэр Бордо Ален Жюппе, который сейчас лидирует в опросах, а также бывший президент республики (2007-2012) Николя Саркози, депутат Национального собрания Брюно Ле Мэр и ряд других политиков. Праймериз правоцентристской оппозиции, по итогам которых определится единственный кандидат, состоятся в ноябре этого года, первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля 2017 года.